В Афинах полиция применила слезоточивый газ на митинге против вакцин

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона массовой демонстрации против вакцинирования от COVID-19 в центре Афин, передает РИА Новости .

На площади Синтагма собрались около 3,5 тыс. протестующих. Беспорядки начались, после того как полицейские попросили некоторых из них освободить проезжую часть. В ответ правоохранителей стали забрасывать бутылками и другими предметами. Тогда бойцы полицейского спецназа применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Небольшие инциденты также сопровождали акцию протеста перед афинским акрополем. Всего в городе были задержаны не менее пяти протестующих.-0-