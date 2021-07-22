Антибиотик тигециклин подавляет развитие рака кожи

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийские биологи обнаружили, что тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях, можно использовать для борьбы с ростом клеток меланомы, которые устойчивы к действию противораковых препаратов. Результаты исследования опубликовал Journal of Experimental Medicine, сообщает ТАСС.

"Эти антибиотики уничтожают множество раковых клеток, стойких к действию химиотерапии. Благодаря этому можно выиграть время на использование иммунотерапии, чтобы уничтожить остальные части опухоли. В нашем случае это продлило жизнь или даже излечило мышей с новообразованиями, на которые не действовали другие лекарства", - рассказала Элеонора Леуччи, доцент Левенского католического университета (Бельгия), одна из авторов исследования.

Меланома - это очень опасная форма рака кожи. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год ею заболевают около 200-300 тыс. человек, а еще примерно 60 тыс. человек умирают. Если обнаружить опухоль на первых стадиях развития, у пациента высоки шансы выздороветь. Если же рак проникнет в лимфатические узлы, это резко снижает шансы на выздоровление.

Леуччи и ее коллеги обратили внимание, что у подобных "неуязвимых" клеток есть одна общая черта. Их митохондрии, главные клеточные энергостанции, постоянно находятся в активном состоянии. Из-за этого раковым клеткам удается избегать действия большинства существующих лекарств, которые могли бы подавлять их размножение.

Поскольку митохондрии несколько сотен миллионов лет назад были симбиотическими бактериями, которые жили внутри клеток первых простейших, ученые предположили, что в раковых клетках их можно подавить антибиотиками, которые мешают производству белков внутри бактерий.

Чтобы проверить, сработает ли это, ученые имплантировали нескольким мышам культуры клеток меланомы, а затем попытались подавить их рост антибиотиками тигециклином и доксициклином, которые негативно влияют на работу бактериальных рибосом - главных "белковых фабрик" микробов. Оказалось, что тигециклин в несколько раз замедлил рост опухоли у большинства грызунов. Это продлило им жизнь на десятки или сотни дней в зависимости от подвида меланомы, а у нескольких особей полностью остановило развитие опухоли.

Похожие результаты ученые зафиксировали при наблюдениях за здоровьем одного из носителей меланомы, который принимал доксициклин во время курса химиотерапии. После того, как тот начал принимать антибиотик вместе с остальными лекарствами, опухоль полностью исчезла, несмотря на то, что в прошлом препараты на нее не действовали.

Ученые надеются, что результат их исследования даст вторую жизнь этой категории антибиотиков. Может появиться комбинированная терапия меланомы, которая будет действовать на все разновидности рака кожи и спасать жизни пациентов, которых в недавнем прошлом считали безнадежными.-0-