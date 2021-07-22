ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине оппозиция потребовала отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала страны

22.07.2021 14:59 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика, проводившаяся бывшим президентом Украины Петром Порошенко и продолжаемая нынешним главой государства Владимиром Зеленским, уничтожила транзитный потенциал страны и загнала людей в нищету. Об этом говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), размещенном на ее официальном сайте.

"Семь лет режим Порошенко, а потом продолжатель его политики - режим Зеленского боролись с "российским газом". Находясь под внешним управлением, Порошенко-Яценюк в 2014 году объявили "отказ от российского газа" и начали "газовую войну", продолжая при этом покупать у России нефть и нефтепродукты, удобрения и многие другие товары. Эта бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на газ для населения и промышленности. Власти выдумывали "обходные схемы", "реверсы", формулы "Дюссельдорф+", прочие сказки, а цены на газ в Украине росли", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отмечают, что такая политика украинских властей принесла миллиардные убытки национальной экономике. "Сейчас стало ясно, что из-за своих политических игрищ Порошенко и Зеленский угробили транзитный потенциал украинской ГТС. Вся их энергетическая "политика" оказалась полностью провальной, загнала людей в нищету и нанесла миллиардные убытки национальной экономике. "Северный поток-2" заработал, а Зеленский и Порошенко - политические банкроты", - считают в партии.

В заявлении ОПЗЖ также отмечается, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский получили от Запада "наглядный урок настоящего патриотизма". "Когда вопрос касается национальных экономических интересов, ответственные правительства забывают о надуманных идеологемах. Это четко показало соглашение, достигнутое США и ФРГ по "Северному потоку-2", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского и правительства. "После объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку-2" Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила наше государство", - говорится в заявлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), размещенном на ее официальном сайте.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Суд в Москве оштрафовал Facebook и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by