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Под Анапой кроссовер выехал на тротуар, есть пострадавшие
22.07.2021 18:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель кроссовера выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой. В результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится...
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