Под Анапой кроссовер выехал на тротуар, есть пострадавшие

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель кроссовера выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой. В результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.-0-