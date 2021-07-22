Окаменелые останки нового микрозавра размером с палец найдены в США

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа палеонтологов обнаружила в штате Иллинойс окаменелые останки нового вида микрозавра размером с палец, жившего 308 млн лет назад. Информация об этом была опубликована в научном журнале Королевского общества Великобритании, сообщает ТАСС.

Размер ископаемого составлял лишь 5 см, однако ученые назвали открытое ими животное в честь гигантского морского змея из скандинавской мифологии Ёрмунганда (Joermungandr bolti).

Обнаруженный микрозавр отличается от ранее описанных наличием чешуи: в окаменелости были найдены ее частички. Кроме того, у Joermungandr bolti был крепкий череп и продолговатое тело, что позволило ученым предположить, что тот умел рыть норы в земле.

Находка дает палеонтологам возможность лучше понять повадки этих похожих на ящериц животных, населявших Землю задолго до динозавров. Открытие проливает свет на эволюцию различных групп животных, включая амфибий и рептилий. Ученые допускают, что микрозавры могли быть их родственниками.

"Микрозавры в последнее время имеют большое значение для понимания происхождения амниотов. Многие представители микрозавров считались предками либо амфибий, либо рептилий", - рассказал один из авторов исследования Арьян Манн Agence France-Presse.

Амниоты - общие предки современных млекопитающих и рептилий. Они появились на планете во время каменноугольного периода (карбона), который начался более 350 млн лет назад. В том же геологическом периоде жили микрозавры.-0-