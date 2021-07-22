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Проливные дожди вызвали наводнение на северо-востоке Турции

22.07.2021 23:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Турции проливные дожди вызвали наводнение. Река Архави вышла из берегов, затоплены многие дороги, десятки сел отрезаны от большой земли, передает МИР 24.

Сейчас в регионе идет спасательная операция. Жителей эвакуируют из подтопленных домов в основном, их вывозят на надувных лодках. К этой минуте спасены около 200 человек. Данных о жертвах пока нет, на место прибыл глава МВД страны.

Стихия уже второй раз за неделю обрушилась и на провинцию Ризе. Жертвами паводков там стали как минимум шесть человек. Еще двое пропали без вести.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стихия уже второй раз за неделю обрушилась и на провинцию Ризе. Жертвами паводков там стали как минимум шесть человек. Еще двое пропали без вести.
 
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