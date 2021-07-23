ООН: за последние полвека из-за засухи погибли 650 тыс. человек

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек в мире за последние полвека, свыше 577 тыс. человек погибли во время штормов. Эти данные опубликовала сегодня Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

"Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)", - свидетельствуют данные ВМО.

Что касается вызванного катастрофами экономического ущерба, в первую десятку вошли штормы ($521 млрд долларов) и наводнения ($115 млрд). Имеющие отношение к климату, погоде и воде бедствия стали причиной 45% всех смертей и 74% суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами.

Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата. В частности, по его словам, периоды сильных дождей все в большей степени несут на себе отпечаток изменения климата. Нагревающаяся атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к увеличению осадков во время штормов и повышает риск наводнений.-0-