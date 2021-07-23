ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ООН: за последние полвека из-за засухи погибли 650 тыс. человек

23.07.2021 08:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек в мире за последние полвека, свыше 577 тыс. человек погибли во время штормов. Эти данные опубликовала сегодня Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН, сообщает ТАСС.

"Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)", - свидетельствуют данные ВМО.

Что касается вызванного катастрофами экономического ущерба, в первую десятку вошли штормы ($521 млрд долларов) и наводнения ($115 млрд). Имеющие отношение к климату, погоде и воде бедствия стали причиной 45% всех смертей и 74% суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами.

Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата. В частности, по его словам, периоды сильных дождей все в большей степени несут на себе отпечаток изменения климата. Нагревающаяся атмосфера удерживает больше влаги, что приводит к увеличению осадков во время штормов и повышает риск наводнений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Рекордный уровень случаев Covid среди 20–29-летних в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by