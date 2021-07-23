Число жертв наводнения на западе Германии возросло до 175

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 175 человек, десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает Deutsche Welle.

Ранее сообщалось о 170 погибших.

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц число погибших возросло до 128, еще 155 человек считаются пропавшими без вести. 764 человека получили в результате стихии травмы. Число жертв наводнения в соседней земле Северный Рейн - Вестфалия осталось на прежнем уровне - 47 человек.

По словам премьер-министра Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, истинный масштаб катастрофы будет понятен лишь через несколько недель. Наводнения в этом регионе случаются регулярно, но на сей раз высота подъема воды в некоторых местах превышала 8 м. Восстановление разрушенных городов и инфраструктуры займет долгое время, добавила премьер-министр.

Одновременно глава земельного правительства отметила готовность граждан прийти пострадавшим на помощь. В частности, она сообщила, что на земельный счет для пожертвований поступило уже более 8,5 млн евро. На счет для пожертвований пострадавшим от наводнения, открытый обществом немецкого Красного Креста, поступило более 15 млн евро.

Власти земли Северный Рейн-Вестфалия предоставят пострадавшим от наводнения гражданам, компаниям и местным властям в качестве неотложной помощи 200 млн евро, сообщил премьер-министр федеральной земли Армин Лашет. Разрушительное наводнение нанесло региону "глубокие раны", заявил он в Дюссельдорфе после заседания земельного правительства.

Пакет срочной помощи, среди прочего, включает выплаты до 3,5 тыс. евро на семью для покупки одежды и других предметов первой необходимости, поддержка пострадавших фирм и фермеров и предоставление средств коммунам для неотложных ремонтных работ.

Накануне правительство Германии запустило механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий наводнения и одобрило пакет помощи на сумму 400 млн евро, которая будет направлена на устранение наиболее серьезных повреждений зданий и муниципальной инфраструктуры. Кроме того, планируется создать многомиллиардный фонд реконструкции. Точный размер его будет объявлен, как только будет полностью оценена степень ущерба.

Между тем Министерство транспорта ФРГ уже посчитало убытки. По данным ведомства, ущерб, нанесенный транспортной сфере, может составить до 2 млрд евро. Только на железной дороге он оценен примерно в 1,3 млн евро. Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы. Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро.-0-