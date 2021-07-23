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В Иране во время демонстрации произошла стрельба

23.07.2021 14:55 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в провинции Лорестан на западе Ирана, сообщает ТАСС.

Акция протеста началась вечером 22 июля в городе Элигудерз. Участники вышли на улицу в знак солидарности с протестующими против нехватки воды в провинции Хузестан на юго-западе страны.

Иранские правоохранители сообщают, что стрельбу открыли провокаторы, которые задержаны и будут привлечены к ответственности.

В ряде городов Хузестана на протяжении последней недели продолжаются протестные акции в связи с нехваткой питьевой воды. Во время одной из манифестаций из толпы был открыт огонь, в результате погиб минимум один человек. 14 полицейских получили ранения и травмы во время разгона протестующих. По сообщениям ряда иностранных СМИ, в провинции наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны не хватает питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Акция протеста началась вечером 22 июля в городе Элигудерз. Участники вышли на улицу в знак солидарности с протестующими против нехватки воды в провинции Хузестан...
 
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