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На севере Калифорнии пламенем охвачена территория площадью более 600 га
23.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Кадры из эпицентра лесных пожаров на севере Калифорнии. Пламенем охвачена территория площадью более 600 тысяч гектаров. В общей сложности зафиксировано около 80 масштабных очагов возгорания.
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Кадры из эпицентра лесных пожаров на севере Калифорнии. Пламенем охвачена территория площадью более 600 тысяч гектаров. В общей сложности зафиксировано около 80...
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