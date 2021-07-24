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Два человека погибли в результате падения самолета под Хабаровском

24.07.2021 11:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате падения легкого самолета около села Калинка в Хабаровском крае России, сообщает ТАСС.

При крушении самолета один человек погиб на месте. Пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу №2 в тяжелом состоянии с переломами обеих ног. Позже она умерла в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по факту падения самолета ведомство начало проверку исполнения законодательства по безопасности полетов. Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК РФ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При крушении самолета один человек погиб на месте. Пострадавшая женщина была доставлена в краевую клиническую больницу №2 в тяжелом состоянии с переломами обеих...
 
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