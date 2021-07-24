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Тропический ливень в Сочи: обошлось без эвакуации

24.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сирены о подготовке к эвакуации сегодня ночью вновь звучали в Сочи. Из-за тропического ливня река Дагомыс вышла из своих берегов. Люди выбирались из подъездов практически вплавь. Дороги превратились в горные реки.

Последствия стихии устраняют более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники. В МЧС сообщили, что эвакуация жителей не требуется. Обошлось без пострадавших.

Наводнение в Грузии: затоплены первые этажи зданий

Ливни создали проблемы и для жителей грузинского района Хоби. Затоплены сельскохозяйственные угодья, первые этажи, подвалы и дворы домов. Временно ограничено автомобильное движение на центральной дороге Тбилиси - Зугдиди.


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Сирены о подготовке к эвакуации сегодня ночью вновь звучали в Сочи. Из-за тропического ливня река Дагомыс вышла из своих берегов. Люди выбирались из подъездов...
 
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