Тропический ливень в Сочи: обошлось без эвакуации

Источник материала: БT

Сирены о подготовке к эвакуации сегодня ночью вновь звучали в Сочи. Из-за тропического ливня река Дагомыс вышла из своих берегов. Люди выбирались из подъездов практически вплавь. Дороги превратились в горные реки.

Последствия стихии устраняют более 270 сотрудников экстренных служб и свыше 30 единиц техники. В МЧС сообщили, что эвакуация жителей не требуется. Обошлось без пострадавших.

Наводнение в Грузии: затоплены первые этажи зданий

Ливни создали проблемы и для жителей грузинского района Хоби. Затоплены сельскохозяйственные угодья, первые этажи, подвалы и дворы домов. Временно ограничено автомобильное движение на центральной дороге Тбилиси - Зугдиди.





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