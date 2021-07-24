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Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона

24.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона. Первой жертвой агрессивного супергероя стала сотрудница магазина. Спайдермен дважды ударил девушку по лицу.

После чего, вооружившись железной палкой, один из "мстителей" устроил разборки с посетителями. По сообщениям местной полиции, от рук Спайдермена пострадали 6 человек. За драку задержаны пятеро. Мотив нападения Человека-паука еще неизвестен.


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Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона. Первой жертвой агрессивного супергероя стала сотрудница магазина. Спайдермен дважды ударил девушку по лицу. ...
 
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