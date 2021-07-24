|
Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона
24.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона. Первой жертвой агрессивного супергероя стала сотрудница магазина. Спайдермен дважды ударил девушку по лицу.
После чего, вооружившись железной палкой, один из "мстителей" устроил разборки с посетителями. По сообщениям местной полиции, от рук Спайдермена пострадали 6 человек. За драку задержаны пятеро. Мотив нападения Человека-паука еще неизвестен.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение Человека-паука в супермаркете Лондона. Первой жертвой агрессивного супергероя стала сотрудница магазина. Спайдермен дважды ударил девушку по лицу. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)