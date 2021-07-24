ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Кубани опрокинулся автобус: два человека погибли, 20 пострадали

24.07.2021 15:13 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края России, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, утром 24 июля водитель в районе поселка Мезмай не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли и 20 пострадали.

Специалисты транспортировали вертолетом санавиации и реанимобилями четырех находящихся в тяжелом состоянии пострадавших в больницы Краснодара. Остальным пострадавшим помощь оказывалась на месте. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Водитель автобуса, по предварительной информации, осуществлял перевозку людей в частном порядке. По сведениям источника в экстренных службах, автобус был заказным, не туристическим. По предварительным данным администрации Апшеронского района, автобус привез группу людей для осмотра местных достопримечательностей из Кореновска. Все пострадавшие и погибшие - работники одного из предприятий, автобус нанимал профсоюз организации.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Свою проверку проводит и прокуратура.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, утром 24 июля водитель в районе поселка Мезмай не справился с управлением, автобус опрокинулся в кювет. В результате два человека погибли...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Иране не утихают протесты из-за недостатка воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by