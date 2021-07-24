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На юге Африки фиксируются рекорды низких температур

24.07.2021 18:21 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекорды минимальной температуры зафиксированы ночью в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию SABC.

По данным метеослужбы ЮАР, в ночь на 24 июля в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах мороз достиг 9,9 градуса. Столь сильных холодов там не было за весь период метеорологических наблюдений. В Йоханнесбурге температура воздуха падала минувшей ночью до минус 7. Предыдущий рекорд холодов - 6,3 градуса мороза - был зафиксирован в Йоханнесбурге 19 июля 1995 года.

Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег. SABC отмечает, что в этих местах дети и подростки впервые увидели снегопады. Из-за обледенения перекрыты многочисленные автомобильные дороги.

Ожидается, что холодная погода продержится на территории ЮАР еще неделю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег. SABC отмечает, что в этих местах дети и подростки впервые увидели снегопады. Из-за обледенения перекрыты...
 
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