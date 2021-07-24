Во Франции 160 тыс. человек вышли на митинги против санитарных пропусков

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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

Во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты".

Манифестанты по всей стране призывают власти отказаться от законопроекта, предусматривающего вакцинацию медиков и расширяющего действие санитарных пропусков. В настоящий момент документ находится на рассмотрении Сената - верхней палаты парламента. Ранее он был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Однако, как считают французские политические аналитики, акции протеста не повлияют на судьбу законопроекта.-0-