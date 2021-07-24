ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции 160 тыс. человек вышли на митинги против санитарных пропусков

24.07.2021 21:15 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

Во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты".

Манифестанты по всей стране призывают власти отказаться от законопроекта, предусматривающего вакцинацию медиков и расширяющего действие санитарных пропусков. В настоящий момент документ находится на рассмотрении Сената - верхней палаты парламента. Ранее он был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Однако, как считают французские политические аналитики, акции протеста не повлияют на судьбу законопроекта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Умер продюсер "Ласкового мая" и "Миража" Алексей Мускатин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by