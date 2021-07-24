Источник материала: БT

Нерадужные настроения в литовской столице. В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ. И еще один вопрос, который все больше напрягает литовцев, - поток в страну нелегальных мигрантов. Народ требует провести референдум и распустить парламент. Добавило масла в огонь заявление министра обороны о создании центра для тысячи африканских беженцев. По иронии судьбы устроить лагерь собираются в месте компактного проживания польского нацменьшинства Девянишкес с населением в несколько сотен человек.





Читайте также:



