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В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ
24.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Нерадужные настроения в литовской столице. В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ. И еще один вопрос, который все больше напрягает литовцев, - поток в страну нелегальных мигрантов. Народ требует провести референдум и распустить парламент. Добавило масла в огонь заявление министра обороны о создании центра для тысячи африканских беженцев. По иронии судьбы устроить лагерь собираются в месте компактного проживания польского нацменьшинства Девянишкес с населением в несколько сотен человек.
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Нерадужные настроения в литовской столице. В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ. И еще один вопрос, ...
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