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В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ

24.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Нерадужные настроения в литовской столице. В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных  антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ. И еще один  вопрос,   который все больше напрягает литовцев, - поток в страну нелегальных мигрантов. Народ требует провести референдум и распустить парламент.  Добавило масла в огонь заявление министра обороны о создании центра для тысячи африканских беженцев.  По иронии судьбы  устроить  лагерь  собираются в месте компактного проживания  польского нацменьшинства  Девянишкес с населением  в несколько сотен человек.


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Нерадужные настроения в литовской столице. В Вильнюсе прошел митинг за отмену обязательных  антиковидных прививок и против пропаганды ЛГБТ. И еще один  вопрос, ...
 
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