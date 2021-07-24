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Четыре шахтера погибли при сходе оползня в Пакистане

24.07.2021 23:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В округе Харнай провинции Белуджистан в Пакистане на шахту сошел оползень, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия погибли четыре работника.

Грязевой поток обрушился на шахту в тот момент, когда внутри находились работники. Горный инспектор Абдул Гани заявил, что спасатели добрались до места ЧП и подняли тела погибших из угольной шахты.

В Индии сильные ливни обрушились на юго-запад. В штате Махараштра проливные дожди вызвали оползень, который унес жизни по меньшей мере 112 человек, десятки пропали без вести. Многие села оказались отрезаны от большой земли.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Грязевой поток обрушился на шахту в тот момент, когда внутри находились работники. Горный инспектор Абдул Гани заявил, что спасатели добрались до места ЧП и...
 
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