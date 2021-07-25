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У южного побережья Китая перевернулось судно
25.07.2021 10:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерное судно перевернулось в воскресенье утром в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу, расположенном в провинции Гуандун на юге Китая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Shenzhen Daily, в воде оказались около 70 человек.
ЧП произошло около 11.00 по местному времени (06.00 по минскому времени). На место направлены три судна с 16 спасателями на борту.
Подробности случившегося пока не приводятся.-0-
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ЧП произошло около 11.00 по местному времени (06.00 по минскому времени). На место направлены три судна с 16 спасателями на борту.
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