У южного побережья Китая перевернулось судно

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженерное судно перевернулось в воскресенье утром в заливе Хунхайвань в городском округе Хуэйчжоу, расположенном в провинции Гуандун на юге Китая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Shenzhen Daily, в воде оказались около 70 человек.

ЧП произошло около 11.00 по местному времени (06.00 по минскому времени). На место направлены три судна с 16 спасателями на борту.

Подробности случившегося пока не приводятся.-0-