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В мире продолжаются протесты противников обязательной вакцинации от коронавируса
25.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Горячая ночь выдалась в Афинах. Там на протест вышли несколько тысяч противников обязательной вакцинации. Мирная при свете дня акция ночью переросла в насилие. Прибывшая полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
160 тысяч человек приняли участие во французских протестах
Во Франции подводят итоги вчерашних протестов, которые прошли по той же, что и у греков причине. На массовые акции по всей стране вышли более 160 тысяч человек! В Париже толпы людей разгоняли при помощи водометов.
Стычками с полицией завершился и протест антиковидников в Лондоне. Ранены 4 полицейских, несколько человек задержаны. К слову, накануне в королевстве зафиксирован суточный прирост более чем в 36 тысяч случаев.
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Горячая ночь выдалась в Афинах. Там на протест вышли несколько тысяч противников обязательной вакцинации. Мирная при свете дня акция ночью переросла в насилие....
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