В мире продолжаются протесты противников обязательной вакцинации от коронавируса

Источник материала: БT

Горячая ночь выдалась в Афинах. Там на протест вышли несколько тысяч противников обязательной вакцинации. Мирная при свете дня акция ночью переросла в насилие. Прибывшая полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



Согласно принятой парламентом поправке, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения. Прививка должна быть сделана до начала осени.







160 тысяч человек приняли участие во французских протестах

Во Франции подводят итоги вчерашних протестов, которые прошли по той же, что и у греков причине. На массовые акции по всей стране вышли более 160 тысяч человек! В Париже толпы людей разгоняли при помощи водометов.Стычками с полицией завершился и протест антиковидников в Лондоне. Ранены 4 полицейских, несколько человек задержаны. К слову, накануне в королевстве зафиксирован суточный прирост более чем в 36 тысяч случаев.



