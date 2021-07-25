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В мире продолжаются протесты противников обязательной вакцинации от коронавируса

25.07.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Горячая ночь выдалась в Афинах. Там на протест вышли несколько тысяч противников обязательной вакцинации. Мирная при свете дня акция ночью переросла в насилие. Прибывшая полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Согласно принятой парламентом поправке, вакцинация является обязательной для всех сотрудников государственных и частных структур социального обеспечения и здравоохранения. Прививка должна быть сделана до начала осени. 


160 тысяч человек приняли участие во французских протестах


Во Франции подводят итоги вчерашних протестов, которые прошли по той же, что и у греков причине. На массовые акции по всей стране вышли более 160 тысяч человек! В Париже толпы людей разгоняли при помощи водометов.

Стычками с полицией завершился и протест антиковидников в Лондоне. Ранены 4 полицейских, несколько человек задержаны. К слову, накануне в королевстве зафиксирован суточный прирост более чем в 36 тысяч случаев.


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Горячая ночь выдалась в Афинах. Там на протест вышли несколько тысяч противников обязательной вакцинации. Мирная при свете дня акция ночью переросла в насилие....
 
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