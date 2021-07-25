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Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тыс. га

25.07.2021 13:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 тыс. га, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Вместе с площадью пожаров увеличилось и их количество, на 25 июля в регионе действует 21 лесной пожар.

В Карелии из-за пожароопасной обстановки ввели режим ЧС. По данным на 24 июля, в регионе действовали 18 лесных пожаров на площади 10 926 га.

"На этот час в республике действует 21 лесной пожар на площади 11 044,30 га: в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Питкярантском районах", - говорится в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 11 тыс. га
Фото ТАСС

В правительстве Республики Карелия добавили, что на данный момент локализовали 10 пожаров на площади 4 885,3 га. К тушению привлекли около 500 человек и 110 единиц техники. "Количество сил и средств уменьшилось за счет сотрудников МЧС и добровольцев, вывезенных с локализованных пожаров. Леса ежедневно патрулируются с воздуха, общий налет с начала пожароопасного сезона составил 935 часов", - сказали представители руководства региона.

В Карелии с 25 июля снова ожидается повышение температуры воздуха. По данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до 28 градусов. Как отмечают синоптики, лето 2021 года в регионе стало одним из самых засушливых за многие годы. Ситуация ухудшается еще и сильными порывистыми ветрами, которые способствуют распространению огня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Карелии из-за пожароопасной обстановки ввели режим ЧС. По данным на 24 июля, в регионе действовали 18 лесных пожаров на площади 10 926 га.
 
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