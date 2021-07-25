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Число жертв наводнения в Китае выросло до 63

25.07.2021 13:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительства провинции.

"С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 млн человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуированы 861,9 тыс. человек", - говорится в сообщении правительства.

Еще более 296 тыс. человек нуждаются в экстренной помощи.

Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тыс. га, разрушены 8876 построек.

Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тыс. человек, включая пожарных и спасателей.

Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу, до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 млн человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей...
 
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