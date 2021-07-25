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Число жертв наводнения в Китае выросло до 63
25.07.2021 13:37 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 63, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 860 тыс. человек, сообщает
"С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 млн человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуированы 861,9 тыс. человек", - говорится в сообщении правительства.
Еще более 296 тыс. человек нуждаются в экстренной помощи.
Площадь пострадавших сельхозугодий составила 876,6 тыс. га, разрушены 8876 построек.
Местные власти по всей провинции повысили уровень экстренного реагирования на стихийные бедствия до высшего, в борьбе с наводнениями, поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие почти 200 тыс. человек, включая пожарных и спасателей.
Во многих населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу, до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.-0-
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"С 16 июля по 12.00 25 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 11,44 млн человек, число жертв достигло 63, без вести пропали пять человек, по всей...
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