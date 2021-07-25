Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр располагался на расстоянии 1098 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-