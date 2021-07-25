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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии
25.07.2021 15:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в воскресенье в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр располагался на расстоянии 1098 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-
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Эпицентр располагался на расстоянии 1098 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
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