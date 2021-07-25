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На южные регионы Бельгии обрушились ливни с грозами

25.07.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Бельгию вновь затапливает. Не успела страна прийти в себя после потопа века, как на ее южные регионы снова обрушились ливни с грозами. Осадки не прекращаются уже более суток, а русла рек и так на крайней отметке. Подтоплены несколько населенных пунктов в Валонии. Больше всего пострадали город Динан и некоторые кварталы Намюра. Автомобили сносят потоки воды и грязи. О пострадавших пока не сообщается. Напомним, количество жертв наводнения, которое обрушилось на страну в середине месяца, составило 32 человека. В соседней Германии погибли не менее 175 жителей. 



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Бельгию вновь затапливает. Не успела страна прийти в себя после потопа века, как на ее южные регионы снова обрушились ливни с грозами. Осадки не прекращаются уже...
 
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