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В Индии из-за обвала на горной дороге погибли девять туристов

25.07.2021 18:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли и двое получили серьезные травмы в воскресенье в северном штате Химачал-Прадеш, когда на горной дороге произошел обвал. Как сообщил ТАСС представитель местных властей Саджу Рам Рана, все погибшие и пострадавшие - туристы из других регионов Индии.

По его информации, ЧП произошло в долине Сангла в районе Киннаур. "Все 11 человек были туристами, чья машина оказалась сбита валунами", - сказал Саджу Рам Рана в эфире телеканалов. Раненые доставлены в ближайшую больницу, их состояние тяжелое. По словам представителя местных властей, на месте работает бригада врачей.

Телеканалы распространили видео, на котором заметно, как каменные валуны катятся со склона горы и падают на мост через одну из горных рек, мост рушится.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в "Твиттере" выразил соболезнования семьям погибших. "Инцидент, вызванный оползнем в Киннауре, в штате Химачал-Прадеш, очень печален. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Принимаются все меры для лечения пострадавших в результате этой аварии. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал он.

Причины горного обвала выясняются. В стране начался сезон муссонных ливней, оползни и камнепады могут происходить из-за потоков воды. В Индии стоит жаркая погода, и многочисленные туристы со всех концов страны отправляются в предгорья Гималаев, где температура значительно прохладнее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ЧП произошло в долине Сангла в районе Киннаур. "Все 11 человек были туристами, чья машина оказалась сбита валунами", - сказал Саджу Рам Рана в эфире телеканалов.
 
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