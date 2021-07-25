ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители литовского городка Девянишкес протестуют против мигрантов

25.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Жители города Девянишкес на востоке Литвы протестуют против планов правительства разместить здесь полтысячи мигрантов. Население городка всего 100 человек, а поселить тут собираются 500 нелегальных беженцев из Азии и Африки. Разместить их планировали в заброшенном здании в 20 метрах от местной школы, однако участники акции заблокировали туда доступ. С жителями пытались договориться генеральный комиссар полиции и замминистра МВД республики, но безрезультатно. Пока планы заселить нелегалов отложены, однако до конца вопрос не решен.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители города Девянишкес на востоке Литвы протестуют против планов правительства разместить здесь полтысячи мигрантов. Население городка всего 100 человек, а...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Украине могут лишить гражданства за российский паспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by