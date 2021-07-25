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Жители литовского городка Девянишкес протестуют против мигрантов
25.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жители города Девянишкес на востоке Литвы протестуют против планов правительства разместить здесь полтысячи мигрантов. Население городка всего 100 человек, а поселить тут собираются 500 нелегальных беженцев из Азии и Африки. Разместить их планировали в заброшенном здании в 20 метрах от местной школы, однако участники акции заблокировали туда доступ. С жителями пытались договориться генеральный комиссар полиции и замминистра МВД республики, но безрезультатно. Пока планы заселить нелегалов отложены, однако до конца вопрос не решен.
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Жители города Девянишкес на востоке Литвы протестуют против планов правительства разместить здесь полтысячи мигрантов. Население городка всего 100 человек, а...
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