После обрушения моста на юге Китая два человека погибли

Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, после того как в воскресенье утром в провинции Гуандун на юге Китая обрушилась часть строящегося моста. Об этом со ссылкой на спасателей сообщило агентство "Синьхуа".

По данным муниципального управления по чрезвычайным ситуациям города Чжухай, пять рабочих упали в море после обрушения одной из балок будущего моста. К полудню были обнаружены два тела. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.-0-