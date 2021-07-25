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После обрушения моста на юге Китая два человека погибли

25.07.2021 21:23 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, после того как в воскресенье утром в провинции Гуандун на юге Китая обрушилась часть строящегося моста. Об этом со ссылкой на спасателей сообщило агентство "Синьхуа".

По данным муниципального управления по чрезвычайным ситуациям города Чжухай, пять рабочих упали в море после обрушения одной из балок будущего моста. К полудню были обнаружены два тела. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пять рабочих упали в море после обрушения одной из балок будущего моста. К полудню были обнаружены два тела. Поисково-спасательные работы на месте происшествия...
 
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