Источник материала: БT

Теперь взгляд на альтернативную сторону. Рубрика под названием "А как у них".

У американцев голосование - национальная забава, вроде лапты. При этом принципы проведения выборов настолько непостижимы для посторонних, насколько загадочны, например, правила регби. Понятное дело, каждая буква закона в этой сфере способна решить вопрос о власти, а власть - это капитал. В Америке же, как известно, "все просто так, кроме денег".

Колеса механизмов, которые начали тормозить и проскальзывать еще прошлой осенью, в канун президентских выборов, так до сих пор исправно и не заработали. Сегодня в Штатах законодатели ведут поистине последнюю битву за право одной из партий взять власть на будущих выборах. Взять, чтобы больше не выпускать ее из рук никогда. Подробности в нашем репортаже. Репортаж Олега Романова.

Если и есть у кого-нибудь предрассудок, будто политика - дело скучное, ему следует обязательно пристальнее приглядеться к американским обычаям по этой части. "Кворум", "ценз", "прошу проголосовать мандатами" - всю эту пошлую рутину демократического процесса в Штатах превращают в утонченное, яркое, фантасмагорическое шоу. Тут форма настолько потрясает воображение, что содержание напрочь перестает кого-либо интересовать. На днях губернатор Техаса пообещал взять под арест сразу 57 депутатов местной Палаты представителей. Немедленно отправить их на цугундер у него руки коротки, но когда и если дотянется, обещал им спуску не давать.

Грег Эббот, губернатор Техаса:

Если они не вернутся на рабочее место, то рискуют потерять свои мандаты и быть уволенными. Отвечая на вопрос, а что можно с ними сделать, скажу: спикер Палаты представителей великого штата Техас может отдать приказ об их аресте. И я должен их предупредить: если они продолжат тусоваться за счет налогоплательщиков вдали от нашего Капитолия, то им придется это делать весь остаток года. Если они вернутся раньше, их тут же арестуют. Они будут находиться под присмотром полиции в Капитолии штата, пока не выполнят свою работу.

Техасские демократы тем временем заперли кабинеты на ключ, погрузились в чей-то частный самолет, запаслись, как зубоскалят республиканцы, пивом, которым авиалайнер был буквально забит, и вылетели в Вашингтон. Так выглядит то, что в американской парламентской практике называется филибастер - т.е. искусство проволокитить принятие какого-то закона. Депутатские диверсия и саботаж, попросту говоря: действуешь вроде по регламенту, но до голосования дело не доходит.

Крис Тернер, депутат-демократ (Техас):

Если о процедуре, расскажу, как это работает. Для принятия закона необходимо, чтобы в зале присутствовали 2/3 от общего количества депутатов, т.е. не менее 100 человек из 150. Мы отправили письма распорядителю Палаты представителей с требованием опечатать наши терминалы для голосования. Соответственно, 57 кнопок в зале будут опечатаны. Соответственно, они даже не смогут активировать систему для голосования.

Но из-за чего же весь сыр-бор? Как известно, Дональд Трамп проиграл президентские выборы благодаря череде удивительных чудес. Они выглядят так, словно стоит за ними не божий промысел, а греховный людской интерес. Чаще всего претензии вызывало следующее. Во-первых, массовое почтовое голосование. По итогам очного Трамп во многих штатах лидировал, но как только начинали поступать бюллетени в конвертах, статистически фиксировалась пресловутая "ступенька Байдена": "снулый Джо" резко вырывался вперед. Серьезной проблемой стало также отсутствие выверенных списков избирателей. Их не чистили десятилетиями, там накопилась бездна мертвых душ. Выходило, что в некоторых графствах за Байдена голосовали 150- и даже 170-летние старики. Вдобавок у пришедших на выборы почему-то не требовали удостоверения личности. Человеку было достаточно назвать себя, чтобы получить бюллетень. Наконец, подсчеты проводились избирательными комиссиями бесконтрольно. Бывали случаи, когда наблюдателям предлагали следить за демократическим таинством с парковки в бинокль через окно. Причем, как только удавалось выставить контролеров, шторы тут же задергивались. Республиканцы резонно предположили, что если эти правила сохранятся и впредь, победы демократов станут неизменными и будут все оглушительнее. Но попытки хоть что-то в избирательных механизмах подкрутить вызвали резкое недовольство выгодополучателей.







Джо Байден, президент США:

Некоторые вещи должны оставаться в Америке простыми и понятными. И самая главная из них - это право голоса, т.е. доступ к избирательной урне и гарантия, что ваш голос будет подсчитан. Отсутствие препятствий в голосовании - главная демократическая свобода. Мы должны защитить ее. Это главный из вызовов, брошенных нам современностью.

В Техасе демократам удалось не остановить, но только притормозить устрожение избирательного законодательства. Прекратить скупку голосов, взять под контроль комиссий урны, которые раньше невесть кто таскал по торговым центрам, собирая бюллетени, ограничить почтовое голосование. Это все пытаются ограничить сразу во многих штатах, где у республиканцев сохраняется хоть какое-то влияние.

Джо Байден, президент США:

Они собираются так процедуру усложнить, словно надеются, что люди откажутся голосовать вообще. Вот зачем это все. Только в текущем году 17 штатов принимают 28 законов, чтобы усложнить процедуру голосования. Заметьте, принимают, а не рассматривают такую возможность. Обратите внимание: республиканцы в региональных легислатурах собираются провести 400 новых законодательных актов. Настали очень непростые времена для демократии.

Лютое сопротивление демократов принятию вполне резонных ограничений заставляет республиканцев обвинять противника в самых жутких грехах. Вдруг выяснилось, например, что из пограничных штатов в центральные армейским транспортом перевозят мигрантов-нелегалов и там их отпускают на все четыре стороны. Нет ли в том злого умысла, интересуются трамписты. А не пойдут ли теперь нелегалы все как один голосовать за демократов: "Ты, товарищ, за какую партию? - А за какую Байден?".

Пока позиции республиканцев не выглядят выигрышными. Скажем, по поводу Байдена есть полный консенсус среди евроатлантических элит. "Анфан террибль" Трамп стоял коллегам поперек горла, так что американцам готовы простить все грехи, главное, чтобы победил-таки правильный человек.

Джо Байден, президент США:

Я только что вернулся из Европы, общался там с лидерами "Большой семерки" и НАТО. Они удивляются, без шуток, удивляются: ваше превосходительство, все у вас там в порядке? Точно все будет хорошо в цитадели демократии? Нам здесь приходится одолевать одну за другой угрозы свободным и демократическим выборам. Пока у нас получается. И сегодня мы сделаем это еще раз.

Уже в 2022 пройдут перевыборы в парламент. Если демократы перехватят большинство в ряде региональных парламентов и возьмут уверенный контроль над палатами конгресса, то процесс может сделаться необратимым. Прорехи в избирательном законодательстве не только сохранятся, их даже расширят. Демократы, скажем, хотят официально разрешить голосовать по предъявлении любого документа, будь то членский билет общественной организации или библиотечный читательский. Случись это, двухпартийная система рухнет, превратившись в однопартийную диктатуру. Конечно, демократы не едины, левые там восстанут против правых. Политика как таковая в Штатах не прекратится, она лишь сделается кулуарной, непубличной, договорной. Пока это, похоже, устраивает всех - банкиров, магнатов от большой цифры, пресловутых "европейских партнеров". Очередь за республиканцами: сумеют ли они включить демократические реле, встроенные в местную правовую систему? Трамп, конечно, все еще пытается, но пока без особого успеха.





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