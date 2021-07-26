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Русская мафия запугала туристический остров Бали

26.07.2021 08:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Шокирующая история в Индонезии. Русская мафия запугала туристический остров Бали. Стали известны подробности истории, когда группировка подкидывала наркотики, а потом шантажировала туристов и бизнесменов тюрьмой, вымогая взятки. При этом известно и о 40 невинно заключенных.

Подробности у Александра Смирнова. О задержании одного из главарей группировки Евгения Багрянцева стало известно в начале июля. Вместе с ним полиция надела наручники и на некоторых подельников, среди которых Артем Котухов и Ильгам Музафин. Этим и прославилась так называемая банда россиян - они подкидывали наркоту своим соотечественникам, потом шантажировали тюрьмой и требовали выкуп. Ценник варьировался от $10 000 до $150 000. Многие выплачивали деньги и спешно покидали страну. Но сейчас, по информации русскоязычной диаспорты, за решеткой по ложным обвинениям оказались более 40 человек, и терпение людей лопнуло.

Индонезия помимо туризма известна на весь мир непримиримой борьбой с наркоторговлей. Предусмотрена даже смертная казнь. На этом страхе и построила свой нелегальный бизнес эта группировка.

Известно, что действовать они стали с 2015 года, построили разветвленную сеть информаторов и собирали данные о богачах и бизнесменах, которые постоянно проживают на Бали. Сами во время таких разводов представлялись сотрудниками Интерпола. Но интересен и другой момент - как аферисты умудрялись так активно манипулировать наркотиками, за которые по индонезийским законам могут посадить на электрический стул? Возможно, что верхушка группировки находится еще далеко наверху.

Русская мафия запугала туристический остров Бали


Опять же по информации телеграм-канала "Очистим Бали", задержаны основные фигуранты банды. Хотя известно по меньшей мере о 15 активных  участниках группировки. Сейчас русскоязычная диаспора пытается добиться их экстрадиции в Россию для восстановления правосудия.

Русскоязычная диаспора стучится во все возможные двери. Жуткие похождения русской мафии на Бали рассказали многие СМИ. К делу подключилось консульство России. И вполне возможно, эта история получит еще более шокирующее продолжение, если ложно обвиненных в наркоторговле людей удастся вытащить из тюрьмы. 


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Шокирующая история в Индонезии. Русская мафия запугала туристический остров Бали. Стали известны подробности истории, когда группировка подкидывала наркотики, а...
 
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