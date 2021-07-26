Источник материала: БT

Шокирующая история в Индонезии. Русская мафия запугала туристический остров Бали. Стали известны подробности истории, когда группировка подкидывала наркотики, а потом шантажировала туристов и бизнесменов тюрьмой, вымогая взятки. При этом известно и о 40 невинно заключенных.



Подробности у Александра Смирнова. О задержании одного из главарей группировки Евгения Багрянцева стало известно в начале июля. Вместе с ним полиция надела наручники и на некоторых подельников, среди которых Артем Котухов и Ильгам Музафин. Этим и прославилась так называемая банда россиян - они подкидывали наркоту своим соотечественникам, потом шантажировали тюрьмой и требовали выкуп. Ценник варьировался от $10 000 до $150 000. Многие выплачивали деньги и спешно покидали страну. Но сейчас, по информации русскоязычной диаспорты, за решеткой по ложным обвинениям оказались более 40 человек, и терпение людей лопнуло.



Индонезия помимо туризма известна на весь мир непримиримой борьбой с наркоторговлей. Предусмотрена даже смертная казнь. На этом страхе и построила свой нелегальный бизнес эта группировка.



Известно, что действовать они стали с 2015 года, построили разветвленную сеть информаторов и собирали данные о богачах и бизнесменах, которые постоянно проживают на Бали. Сами во время таких разводов представлялись сотрудниками Интерпола. Но интересен и другой момент - как аферисты умудрялись так активно манипулировать наркотиками, за которые по индонезийским законам могут посадить на электрический стул? Возможно, что верхушка группировки находится еще далеко наверху.









Опять же по информации телеграм-канала "Очистим Бали", задержаны основные фигуранты банды. Хотя известно по меньшей мере о 15 активных участниках группировки. Сейчас русскоязычная диаспора пытается добиться их экстрадиции в Россию для восстановления правосудия.



Русскоязычная диаспора стучится во все возможные двери. Жуткие похождения русской мафии на Бали рассказали многие СМИ. К делу подключилось консульство России. И вполне возможно, эта история получит еще более шокирующее продолжение, если ложно обвиненных в наркоторговле людей удастся вытащить из тюрьмы.





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