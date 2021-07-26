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Русская мафия запугала туристический остров Бали
26.07.2021 08:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Шокирующая история в Индонезии. Русская мафия запугала туристический остров Бали. Стали известны подробности истории, когда группировка подкидывала наркотики, а потом шантажировала туристов и бизнесменов тюрьмой, вымогая взятки. При этом известно и о 40 невинно заключенных.
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Шокирующая история в Индонезии. Русская мафия запугала туристический остров Бали. Стали известны подробности истории, когда группировка подкидывала наркотики, а...
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