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Большое количество перестрелок в США может быть связано с последствиями долгих локдаунов
26.07.2021 08:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За последние 7 дней имели место 930 перестрелок - погибли 430 человек, более тысячи ранены. Психологи связывают такой драматический рост человеческой агрессивности с последствиями долгих локдаунов. Как отмечают специалисты, у людей, проведших долгое время взаперти, происходит резкий выплеск негативных эмоций.
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В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За последние 7 дней имели место 930 перестрелок - погибли 430 человек, более тысячи ранены. Психологи...
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