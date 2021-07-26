Большое количество перестрелок в США может быть связано с последствиями долгих локдаунов

Источник материала: БT

В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За последние 7 дней имели место 930 перестрелок - погибли 430 человек, более тысячи ранены. Психологи связывают такой драматический рост человеческой агрессивности с последствиями долгих локдаунов. Как отмечают специалисты, у людей, проведших долгое время взаперти, происходит резкий выплеск негативных эмоций.



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