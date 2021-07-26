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Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции

26.07.2021 10:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-морские силы Франции спасли 80 мигрантов и беженцев в проливе Па-де-Кале, сообщает Deutsche Welle.

По данным морской префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря, мигранты переправлялись на двух лодках. Конечной их целью была Великобритания. В спасении принимал участие патрульный катер. Он взял на борт сначала 35 человек, а позднее - еще 45. Все они были доставлены во французский порт Кале.

Все спасенные живы и здоровы благодаря оперативным действиям профильных служб, указали в префектуре. Там предостерегли мигрантов и беженцев, планирующих пересечение Ла-Манша, напомнив об оживленном судоходстве и сложных погодных условиях в этом районе.

За последние два года резко возросло число попыток незаконно переплыть Ла-Манш из Франции в сторону Великобритании. В 2020 году более 9,5 тыс. человек пересекли или пытались пересечь британскую границу на этом направлении - в четыре раза больше, чем в 2019 году.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Все спасенные живы и здоровы благодаря оперативным действиям профильных служб, указали в префектуре. Там предостерегли мигрантов и беженцев, планирующих...
 
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