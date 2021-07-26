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В США за неделю в перестрелках убиты не менее 430 человек

26.07.2021 10:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США с 17 по 23 июля погибли не менее 430 человек и около 1007 получили ранения, сообщает журнал Slate.

Согласно данным архива о насилии с применением огнестрельного оружия, в 2021 году уже погибли 800 человек моложе 18 лет и 174 моложе 12 лет.

За 2020 год в стране зарегистрировано более 43 тыс. смертей от огнестрельного оружия, предполагается, что в 2021 году это количество может возрасти, учитывая, что уже погибли более 24 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным архива о насилии с применением огнестрельного оружия, в 2021 году уже погибли 800 человек моложе 18 лет и 174 моложе 12 лет.
 
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