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В США вспышка нового смертельно опасного заболевания
26.07.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕще одно пугающее открытие сделали американские врачи. В США вспышка нового смертельно опасного заболевания. В больницах Вашингтона и штата Техас отмечают значительное количество случаев заражения грибком Candida. Врачи отмечают, что для здоровых людей он не особенно опасен. Крайне серьезными рисками грозит для тех, у кого ослабленная иммунная система. "Кандида" быстро приживается у людей пожилого возраста или больных серьезными недугами.
Погибают до трети зараженных грибком. Зафиксированы уже сотни случаев заболевания, с которым не могут справиться известные препараты.
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Еще одно пугающее открытие сделали американские врачи. В США вспышка нового смертельно опасного заболевания. В больницах Вашингтона и штата Техас отмечают...
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