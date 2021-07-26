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Погибают до трети зараженных грибком. Зафиксированы уже сотни случаев заболевания, с которым не могут справиться известные препараты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США вспышка нового смертельно опасного заболевания Еще одно пугающее открытие сделали американские врачи. В США вспышка нового смертельно опасного заболевания. В больницах Вашингтона и штата Техас отмечают...

Еще одно пугающее открытие сделали американские врачи. В США вспышка нового смертельно опасного заболевания. В больницах Вашингтона и штата Техас отмечают значительное количество случаев заражения грибком Candida. Врачи отмечают, что для здоровых людей он не особенно опасен. Крайне серьезными рисками грозит для тех, у кого ослабленная иммунная система. "Кандида" быстро приживается у людей пожилого возраста или больных серьезными недугами.