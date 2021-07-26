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Российские гимнасты выиграли командный турнир Олимпиады

26.07.2021 16:09 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх первый комплект наград разыграли участники соревнований по спортивной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.

В мужском командном турнире золото завоевали российские гимнасты Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Александр Карцев и Владислав Поляшов, набравшие 262,500 балла. Они всего на 0,103 балла опередили серебряных призеров японских гимнастов. Обладателем бронзы стала команда Китая, у которой 261,84 балла.

Мастера спортивной гимнастики разыгрывают в Токио 14 комплектов наград - 8 у мужчин и 6 у женщин.-0-

 
 
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26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх первый комплект наград разыграли участники соревнований по спортивной...
 
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