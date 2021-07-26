У берегов индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,4

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов острова Сулавеси, Индонезия, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 187 км к юго-западу от Горонтало, где проживают 144 тыс. человек, и в 101 км к западу от города Лувука с населением 47,7 тыс. Очаг залегал на глубине 30 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.-0-