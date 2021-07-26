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Бульвар Пасео-дель-Прадо и парк Ретиро Мадрида включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

26.07.2021 17:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых известных улиц Европы - Пасео-дель-Прадо в столице Испании Мадриде была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с прилегающим парком Ретиро. Представители ООН разглядели в испанских достопримечательностях культурную ценность, которая подлежит особой охране, сообщает BBC News.

На Пасео-дель-Прадо находится несколько престижных зданий, в том числе музей Прадо. В заявлении ЮНЕСКО говорится, что на Пасео есть несколько выдающихся построек, в том числе площади с историческими мраморными скульптурами и фонтанами, такие как Plaza de Cibeles, которые являются "знаковыми символами города".

Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что статус, который приобрели улица и парк, заслужен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из самых известных улиц Европы - Пасео-дель-Прадо в столице Испании Мадриде была внесена в список всемирного...
 
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