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К олимпийскому Токио приближается тайфун

26.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На прибрежную провинцию Чжэцзян (на востоке Китае) повторно обрушился сильный тайфун "Ин-Фа". Скорость ветра вблизи эпицентра составляла 28 м/с. Из опасных районов пришлось эвакуировать  более 1,5 млн жителей. Однако более 60 человек спасти не удалось.

"Ин-Фа" - шестой в этом году тайфун, зафиксированный в Китае.

С учетом сильных ливней, ураганов и наводнений уровень реагирования в юго-восточных провинциях повышен до экстренного. В Шанхае и Чжэцзяне закрыты аэропорты,  остановлены  высокоскоростные поезда.  

На Японию со стороны Тихого океана надвигается тайфун "Непартак". Синоптики предупреждают: уже 27 июля он обрушится на Токио. Так что столицу Олимпиады ждет испытание сильными дождями и ветром.





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На прибрежную провинцию Чжэцзян (на востоке Китае) повторно обрушился сильный тайфун "Ин-Фа". Скорость ветра вблизи эпицентра составляла 28 м/с. Из опасных районов...
 
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