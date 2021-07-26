К олимпийскому Токио приближается тайфун

Источник материала: БT

На прибрежную провинцию Чжэцзян (на востоке Китае) повторно обрушился сильный тайфун "Ин-Фа". Скорость ветра вблизи эпицентра составляла 28 м/с. Из опасных районов пришлось эвакуировать более 1,5 млн жителей. Однако более 60 человек спасти не удалось.

"Ин-Фа" - шестой в этом году тайфун, зафиксированный в Китае.

С учетом сильных ливней, ураганов и наводнений уровень реагирования в юго-восточных провинциях повышен до экстренного. В Шанхае и Чжэцзяне закрыты аэропорты, остановлены высокоскоростные поезда.



На Японию со стороны Тихого океана надвигается тайфун "Непартак". Синоптики предупреждают: уже 27 июля он обрушится на Токио. Так что столицу Олимпиады ждет испытание сильными дождями и ветром.









