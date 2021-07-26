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К олимпийскому Токио приближается тайфун
26.07.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На прибрежную провинцию Чжэцзян (на востоке Китае) повторно обрушился сильный тайфун "Ин-Фа". Скорость ветра вблизи эпицентра составляла 28 м/с. Из опасных районов пришлось эвакуировать более 1,5 млн жителей. Однако более 60 человек спасти не удалось.
"Ин-Фа" - шестой в этом году тайфун, зафиксированный в Китае.
С учетом сильных ливней, ураганов и наводнений уровень реагирования в юго-восточных провинциях повышен до экстренного. В Шанхае и Чжэцзяне закрыты аэропорты, остановлены высокоскоростные поезда.
На Японию со стороны Тихого океана надвигается тайфун "Непартак". Синоптики предупреждают: уже 27 июля он обрушится на Токио. Так что столицу Олимпиады ждет испытание сильными дождями и ветром.
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На прибрежную провинцию Чжэцзян (на востоке Китае) повторно обрушился сильный тайфун "Ин-Фа". Скорость ветра вблизи эпицентра составляла 28 м/с. Из опасных районов...
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