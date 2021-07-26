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Президент Туниса приостановил работу местных органов власти и госучреждений на два дня

26.07.2021 21:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туниса Каис Саид издал указ о приостановке работы центральных администраций, внешних служб, местных органов власти и государственных административных учреждений на два дня, начиная со вторника. Об этом говорится в коммюнике администрации главы государства, сообщает ТАСС.

Как отмечается, данная приостановка может быть продлена распоряжением президента. Действие указа не распространяется на силы внутренней безопасности, армию, таможенников и работников учреждений здравоохранения.

Ранее Саид издал указ об отстранении от должности премьер-министра Хишама Машиши, который также исполнял обязанности главы МВД. Кроме того, он уволил министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющую обязанности министра юстиции Хасну бен Слимани.

Президент также поручил "генеральным секретарям или лицам, отвечающим за административные и финансовые вопросы на уровне правительства или министерств, временно исполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина и формирования новой правительственной команды".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечается, данная приостановка может быть продлена распоряжением президента. Действие указа не распространяется на силы внутренней безопасности, армию,...
 
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