ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нгуен Суан Фук переизбран президентом Вьетнама

26.07.2021 21:51 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам прошедшего сегодня голосования на 1-й сессии Национального собрания (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам 15-го созыва Нгуен Суан Фук был переизбран на пост президента, срок его полномочий составит пять лет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В ходе голосования Нгуен Суан Фук получил поддержу всех 483 присутствовавших на сессии депутатов, что составило 96,79% от общего числа членов парламента нынешнего созыва.

5 апреля на 11-й сессии Нацсобрания 14-го созыва премьер-министр Нгуен Суан Фук был избран новым президентом страны. Согласно вьетнамскому законодательству, срок его полномочий подходил к концу к 1-й сессии Нацсобрания 15-го созыва, на которой должно пройти новое голосование по выборам главы государства.

После своего переизбрания Нгуен Суан Фук принес присягу. Он пообещал прислушиваться к мнениям и желаниям различных слоев населения, продолжать продвигать судебную реформу, строить правовое социалистическое государство, вместе с парламентом, правительством и всей политической системой прилагать усилия, тесно следить за претворением в жизнь курса и стратегии по всестороннему развитию страны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе голосования Нгуен Суан Фук получил поддержу всех 483 присутствовавших на сессии депутатов, что составило 96,79% от общего числа членов парламента нынешнего...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены семь природных и культурных объектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by