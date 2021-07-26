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Цена биткоина превысила $40 тысяч

26.07.2021 23:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $40,233 тыс. (+17,2%), свидетельствуют данные портала Coindesk.

Таким образом, стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 16 июня. Согласно данным, курс биткойна находился на уровне $40,435 тыс. (+17,33%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Cтоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 16 июня. Согласно данным, курс биткойна находился на уровне $40,435 тыс. (+17,33%).
 
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