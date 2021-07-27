Стрельба на вечеринке в Техасе

Источник материала: БT

Вечеринка с трагическим финалом в Техасе. Мужчина открыл огонь по гостям прямо в разгар праздника. Один человек скончался, еще трое ранены. Причина инцидента - ссора стрелка с гостями. Известно, что после выстрела преступник попытался с места происшествия скрыться. Однако за ним погнались остальные участники вечеринки. По сообщению полиции, стрелка несколько раз ударили кирпичом. От полученных травм он скончался на месте. Ведется расследование.





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