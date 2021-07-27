Источник материала: БT

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами. 57 человек утонули. Среди них двое детей и минимум 20 женщин. Некоторых удалось и спасти. Немногих выживших на сушу доставляли специалисты береговой охраны и местные рыбаки. Напомним, Ливия - один из основных перевалочных пунктов для беженцев из Африки в Европу. Только за минувший год у ливийского побережья были спасены и доставлены на территорию страны почти 12 тысяч нелегалов.





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