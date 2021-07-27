ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США испытывают дефицит авиатоплива

27.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

США испытывают дефицит авиатоплива. Из-за пандемии уже более года в трубопроводах страны течет преимущественно бензин и дизель. Из-за этого по всем Штатам происходят задержки поставок керосина. Некоторые компании уже предупредили пилотов о дефиците и просят экономить горючее по максимуму. По прогнозам экспертов, в лучшем случае ситуация продлится до середины августа, но при неправильной координации совместных усилий, может, и дольше.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США испытывают дефицит авиатоплива. Из-за пандемии уже более года в трубопроводах страны течет преимущественно бензин и дизель. Из-за этого по всем Штатам...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На итальянской Сардинии бушуют масштабные природные пожары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by