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США испытывают дефицит авиатоплива
27.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
США испытывают дефицит авиатоплива. Из-за пандемии уже более года в трубопроводах страны течет преимущественно бензин и дизель. Из-за этого по всем Штатам происходят задержки поставок керосина. Некоторые компании уже предупредили пилотов о дефиците и просят экономить горючее по максимуму. По прогнозам экспертов, в лучшем случае ситуация продлится до середины августа, но при неправильной координации совместных усилий, может, и дольше.
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США испытывают дефицит авиатоплива. Из-за пандемии уже более года в трубопроводах страны течет преимущественно бензин и дизель. Из-за этого по всем Штатам...
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