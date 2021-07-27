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На итальянской Сардинии бушуют масштабные природные пожары
27.07.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На Сардинии бушуют масштабные природные пожары. Сейчас остров напоминает огненный ад! Уже сгорело более 8 тысяч гектаров леса. Огонь подбирается вплотную к населённым пунктам. По меньшей мере 1500 человек эвакуированы. Бороться с огнем призваны дополнительные силы пожарных. Евросоюз выделил для ликвидации пожара спецтехнику. К тушению подключена и авиация.
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На Сардинии бушуют масштабные природные пожары. Сейчас остров напоминает огненный ад! Уже сгорело более 8 тысяч гектаров леса. Огонь подбирается вплотную к...
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