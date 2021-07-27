Авиакатастрофа в Калифорнии - падение самолета вызвало лесной пожар

Источник материала: БT

На западе американской Калифорнии разбился частный самолет. Машина бизнес-класса потерпела крушение перед посадкой и врезалась в лесной массив. В результате инцидента в регионе начался природный пожар. Всего на борту могло находиться до 12 человек. О состоянии пассажиров и экипажа пока ничего неизвестно.





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