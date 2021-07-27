Источник материала: БT

Продолжает страдать от непогоды восток Китая. Из-за тайфуна в регион пришли проливные дожди и сильные ветры. Полностью затопило город Юйяо. Дороги превратились в реки. Автомобили с трудом передвигались по улице. В Шанхае уже приостановлена работа общественного транспорта, люди из прибрежных районов эвакуированы в более безопасные места.





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