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В пригороде Афин бушуют сильные пожары

27.07.2021 15:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные пожары бушуют в северном пригороде Афин, дым от них ощущается в греческой столице, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей АМNA.

Пожарные пытаются потушить огонь между городами Стамата и Родополис. Жители близлежащего поселка Галини в целях безопасности были эвакуированы.

С огнем борются на земле: 68 пожарных, 22 машины, пожарные-добровольцы и водовозы, с воздуха: 5 вертолетов и 4 самолета.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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С огнем борются на земле: 68 пожарных, 22 машины, пожарные-добровольцы и водовозы, с воздуха: 5 вертолетов и 4 самолета.
 
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