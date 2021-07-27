В пригороде Афин бушуют сильные пожары

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные пожары бушуют в северном пригороде Афин, дым от них ощущается в греческой столице, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей АМNA.

Пожарные пытаются потушить огонь между городами Стамата и Родополис. Жители близлежащего поселка Галини в целях безопасности были эвакуированы.

С огнем борются на земле: 68 пожарных, 22 машины, пожарные-добровольцы и водовозы, с воздуха: 5 вертолетов и 4 самолета.-0-