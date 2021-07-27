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В пригороде Афин бушуют сильные пожары
27.07.2021 15:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные пожары бушуют в северном пригороде Афин, дым от них ощущается в греческой столице, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей АМNA.
Пожарные пытаются потушить огонь между городами Стамата и Родополис. Жители близлежащего поселка Галини в целях безопасности были эвакуированы.
С огнем борются на земле: 68 пожарных, 22 машины, пожарные-добровольцы и водовозы, с воздуха: 5 вертолетов и 4 самолета.-0-
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С огнем борются на земле: 68 пожарных, 22 машины, пожарные-добровольцы и водовозы, с воздуха: 5 вертолетов и 4 самолета.
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