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При взрыве на химзаводе в Германии погиб один человек, 16 ранены
27.07.2021 15:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пожарные приступили к тушению огня.-0-
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Несколько человек по-прежнему числятся пропавшими. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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