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На Китай и Казахстан обрушилась песчаная буря

27.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Штормит планету не только от политических катаклизмов, но и природных. В Китае продолжает свое буйство тайфун "Ин-Фа". По последним данным, в стране погибло около 70 человек. Основной удар стихии пришелся на провинцию Чжэцзян. Эвакуировать здесь пришлось более 150 тысяч человек.

  Пострадали или понесли материальный ущерб не менее 115 тысяч местных жителей.

Наводнениями из-за разлива рек охвачены огромные территории Китая.  На северо-западные регионы страны и соседние области Казахстана обрушилась песчаная буря. Пыльные облака буквально поглощали города.  Видимость на дорогах снизилась до нуля, что привело к  авариям.  В Казахстане пришлось совершить вынужденную посадку самолету. К счастью, она прошла благополучно. 




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Штормит планету не только от политических катаклизмов, но и природных. В Китае продолжает свое буйство тайфун "Ин-Фа". По последним данным, в стране погибло около 70...
 
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