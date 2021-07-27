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Французы против обязательной вакцинации - протесты переросли в столкновения с полицией

27.07.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Франция стала местом ожесточенных столкновений полиции и противников вакцинации. 

С требованием отменить закон "О санитарных паспортах"  выступают и  парламентарии от левых партий.

По их мнению, этот юридический акт является инструментом нарушения  гражданских прав и упраздняет принцип равенства. 

Только в последних акциях протеста приняли участие 160 тысяч французов (и это в отпускной сезон). Жесткие  стычки прошли в Париже и Лионе. Силовики  использовали дубинки, перцовый газ и другие спецсредства.

Накал страстей был  и в небольших городах. В Шамбери толпа взяла штурмом мэрию,  топтала портреты президента Макрона. По последним опросам, более 40 % французов категорически не приемлют санитарные паспорта, что вызывает резкую радикализацию протеста и может привести даже к актам индивидуального террора. 

Акции, подобные парижской, прокатились по Италии, Испании, Германии и  даже в Австралии, где полиция тоже с протестующими не церемонится. Власти Сиднея и ряда других городов отправили граждан на очередной локдаун, заявив, что он может продлиться до Рождества.



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Франция стала местом ожесточенных столкновений полиции и противников вакцинации.  С требованием отменить закон "О санитарных паспортах"  выступают и ...
 
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