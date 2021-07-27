Французы против обязательной вакцинации - протесты переросли в столкновения с полицией

Источник материала: БT

Франция стала местом ожесточенных столкновений полиции и противников вакцинации. С требованием отменить закон "О санитарных паспортах" выступают и парламентарии от левых партий. По их мнению, этот юридический акт является инструментом нарушения гражданских прав и упраздняет принцип равенства.



Только в последних акциях протеста приняли участие 160 тысяч французов (и это в отпускной сезон). Жесткие стычки прошли в Париже и Лионе. Силовики использовали дубинки, перцовый газ и другие спецсредства.



Накал страстей был и в небольших городах. В Шамбери толпа взяла штурмом мэрию, топтала портреты президента Макрона. По последним опросам, более 40 % французов категорически не приемлют санитарные паспорта, что вызывает резкую радикализацию протеста и может привести даже к актам индивидуального террора.



Акции, подобные парижской, прокатились по Италии, Испании, Германии и даже в Австралии, где полиция тоже с протестующими не церемонится. Власти Сиднея и ряда других городов отправили граждан на очередной локдаун, заявив, что он может продлиться до Рождества.









